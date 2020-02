Tres jugadors del Sala 5 i un del Manresa FS seran a l'estatal sub-16

arxiu particular

Els jugadors del Sala 5 Martorell Arnau Omella, Pau Ramírez i Víctor Ramos, i el porter del Manresa FS Oriol Blasco, han estat convocats per formar part de la selecció catalana sub-16, que aquest cap de setmana jugarà la fase final del Campionat d'Espanya a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunt, dirigit per Rubén González, trencarà el gel de l'estatal disputant la primera semifinal contra les Illes Balears, dissabte a partir de les 10.30 h. A l'altra semifinal, Castella i Lleó i Galícia lluitaran per aconseguir l'altre bitllet per a la final, que es jugarà l'endemà, diumenge, a les 10.30 h.

El combinat català de futbol sala viatjarà a Las Rozas amb 12 jugadors de 6 clubs diferents (Barça, Sala 5, Manresa FS, Industrias Santa Coloma, Mataró i Les Corts) per intentar portar cap a casa un títol que no aconsegueix des de la temporada 2015-2016.

Catalunya sub-16 va aconseguir la classificació per a la fase final del Campionat d'Espanya després de superar la fase prèvia, disputada a Conca (Castella-la Manxa). Els catalans van empatar el primer partit davant els amfitrions, amb derrota als penals, però es van refer i van guanyar amb solvència el País Valencià i Aragó, amb un global de 16 gols a favor i 6 en contra en els tres partits disputats.