VIDEORESUM | L'Espanyol resisteix amb un menys i s'emporta un valuós punt a Sevilla (2-2)

L'Espanyol, sense el seu principal referent ofensiu (Raúl de Tomás), ha resistit des del minut 69 amb un jugador menys i ha sumat un valuós punt a Sevilla (2-2), tot i que a deu minuts del final dominava el marcador.

Els locals han perdut una gran oportunitat de recobrar una posició de Lliga de Campions i més quan s'han posat aviat amb un 1-0, però a partir d'aquí ha perdut l'orientació i l'Espanyol se n'ha aprofitat, encara que el punt tampoc li serveix de molt en el seu objectiu de sortir dels llocs de descens.

El Sevilla ha tornat al Sánchez Pizjuán amb la ferma idea de trencar la ratxa de mals resultats en les últimes setmanes, en què havia caigut a la Copa del Rei per un equip de Laliga SmartBank com el Mirandés, havia punxat en aquest mateix escenari davant de l'Alabès (1-1) i havia demanat el passat diumenge a Vigo davant el Celta (2-1).

Resultats d'aquesta jornada, com l'empat entre el València i Atlètic de Madrid o la derrota del Getafe al Camp Nou, li donaven l'oportunitat de recuperar plaça de la Lliga de Campions i per això el seu entrenador, Julen Lopetegui, ha tret tota d'artilleria.

L'Espanyol, per la seva banda, ha arribat a la capital andalusa com a cuer, encara que en franca millora amb l'arribada a la banqueta d'Abelardo Fernández i el fitxatge del davanter Raúl de Tomás, tot i que l'ex del Benfica portuguès ha hagut de quedar a Barcelona a causa d'unes molèsties físiques que han aconsellat la seva baixa.

Ha volgut el Sevilla alternar el seu joc d'atac i alternar les entrades pel centre i per les bandes en l'intent de no abusar del futbol pels extrems, alguna cosa en què s'havia encallat últimament com a local en tenir-lo estudiat els seus rivals.

L'argentí Lucas Ocampos ha estat el més actiu en l'arrencada davant un Espanyol que també ha volgut sortir del seu camp amb molts futbolistes i que per això ha deixat espais.

Els sevillistes, com és habitual, han estat els dominadors i han tingut premi al quart d'hora quan un magnífic centre mesurat de Jesús Fernández 'Suso' s'ha traduït en gol per Ocampos, el setè seu en Laliga, amb un precís remat de cap al qual no pogut respondre el porter Diego López.

Molt bé i aviat s'ha posat el partit a la formació de Lopetegui, amb què ha hagut d'esperar la reacció de conjunt d'Abelardo.

No ha tardat l'equip barceloní a posar més interès en la seva davantera, en què faltava el seu golejador Raúl de Tomás, amb cinc gols en cinc partits des que va arribar al mercat d'hivern.

L'Espanyol ho ha intentat i va crear la incertesa al Sevilla, que s'ha mostrat indecís en les últimes dates en la defensa, pel que han estat els visitants els que han pres la iniciativa en el xoc i el porter txec Tomas Vaclík ha començat a trobar-se en problemes .

A la mitja hora, el col·legiat càntabre Adrián Cordero Vega ha consultat amb el VAR un cas del central Sergi Gómez amb el davanter argentí Jonathan Calleri i ha assenyalat falta a la vora de l'àrea local que ha transformat en l'empat l'extrem Adrián Embarba.

Moltes protestes dels sevillistes per la decisió de col·legiat i un partit que ha anat a la mitja part trencat, el que ha beneficiat el quadre blanc i blau.

Lopetegui ha volgut canviar la mala dinàmica amb què havia acabat el seu equip a la primera part i ha donat entrada a Manuel Agudo 'Nolito', però ha estat el xinès Wu Lei qui ha sorprès la defensa sevillana al cap de cinc minuts de la represa i ha fet l'1-2.

Més nervis per a un Sevilla a què li ha costat reaccionar i que s'ha mantingut desorientat davant d'un rival que s'ha aprofitat perfectament de la situació per seguir ordenat en el seu sistema defensiu i que passessin els minuts sense massa sobresalts.

Al 69 Víctor Sánchez ha vist la segona targeta groga i ha deixat l'Espanyol amb un menys sobre la gespa, el que ha obligat Abelardo a treure jugadors defensius com Víctor Gómez i Fernando Calero per mantenir la renda, però no ha pogut impedir que Suso empatés al cap de vuitanta minuts.

En aquesta fase final del xoc el Sevilla s'ha bolcat per la remuntada davant un rival en inferioritat, però no ha estat ser capaç d'aconseguir-la malgrat que ha tingut cinc minuts afegits de prolongació per fer-ho.

- Fitxa tècnica:

2 - Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carles, Reguilón (Gudelj, m.54); Ferran, Franco Vázquez (Nolito, m.46); Suso, Éver Banega (De Jong, m.65), Ocampos; i En-Nesyri.

2 - Espanyol: Diego López; Javi López, Bernat, Cabrera, Pedrosa; Embarba (Calero, m.74), Marc Roca, Víctor Sánchez, Darder; Calleri (Ferreyra, m.81) i Wu Lei (Víctor Gómez, m.71)

Gols: 1-0, m.15: Ocampos. 1-1, m.35: Embarba. 1-2, m.50: Wu Lei. 2-2, m.80: Suso.

Àrbitre: Adrián Cordero Vega (Comitè Càntabre). Ha expulsat per dues grogues l'espanyolista Víctor Sánchez, que les ha vist en els minuts 49 i 69, i amb vermella directa al metge visitant en el minut 93. A més, ha amonestat els locals Sergi Gómez (m.33), Lopetegui (m.36 ) i Gudelj (m.58) i els visitants Wu Lei (m.38) i Marc Roca (m.84).

Incidències: Partit de la vint-i-quatrena jornada de Laliga Santander disputat a l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán davant prop de 36.000 espectadors.