Catalunya cau contra les Illes Balears a les semifinals de l'estatal sub-16

La selecció satalana sub-16 de futbol sala va desplaçar-se a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid, per disputar la fase final del Campionat d'Espanya sub-16. Els catalans, que tenien tres jugadors del Sala 5 Martorell (Arnau Omella, Victor Ramos i Pau Ramírez) i un jugador del Manresa FS (Oriol Blasco), van quedar eliminats en les semifinals davant les Illes Balears (7-6).

A Catalunya li van sobrar els darrers 10 minuts del matx, després de dominar la primera mitja hora de joc, on van aconseguir un avantatge de 4 gols (1-5) i que van deixar escapar en el tram final. Els balears van anotar sis dianes, tres d'elles en menys d'un minut, per remuntar i plantar-se a la final. El duel va començar amb nervis per part de les dues seleccions i no va ser fins al minut 8 quan, els catalans, van acnseguir desfer l'empat inicial. Un parell de minuts més tard, però, els balears tornaven a posar les taules. La Selecció Catalana, amb el domini de la possesió i generant constantment oportunitats de gol, es va tornar a posar per davant (1-2). Eren els millors minuts dels catalans que van incrementar la diferència gràcies a Victor Ramos, autor de dues dianes i a Pau Ramírez. L'electrònic indicava la superioritat catalana (1-5), però la selecció de les illes mai es va donar per vençuda i van aconseguir un parcial de 6-0, tot augmentat la intensitat en defensa i aprofitant el desconcert català, que veia com l'avantatge quedava en un no res (7-5). En els darrers instants, Catalunya va aconseguir anotar la sisena diana amb el qual es va concloure el partit (7-6).

El botxí dels catalans va derrotar a Galícia en la gran final, després de la disputa d'una tanda de penals i per tant es va acabar proclamant campió d'Espanya de futbol sala sub-16.