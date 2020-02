El Girona tomba el Perfumerías en la reobertura de Fontajau

L'Spar Citylift Girona va tornar a derrotar el Perfumerías Avenida de Salamanca (60-55) en un partit que va suposar la reobertura del pavelló de Fontajau, 24 dies després de la inundació provocada pel temporal Glòria. Fins a 5.000 espectadors van presenciar en directe com les gironines, sobreposant-se als problemes físics de Sonja Vasic i a les ràpides faltes de Coulibaly, sortien guanyadores del duel entre els dos millors equips de l'àmbit estatal. A més, el matx també va ser especial per la tornada a les pistes de la base Núria Martínez mig any després de lesionar-se en un entrenament de pretemporada.

Les gironines van anar sempre davant en el marcador, però el conjunt visitant no va llançar la tovallola i, liderat per la veterana Sílvia Domínguez i per una encertada Lloyd, va plantar cara fins al final. Quan faltaven dinou segons per a l'acabament, un dos més un d'Elonu va decantar la balança cap a les locals, que assoleixen la cinquena victòria consecutiva en els duels contra un Perfumerías que, tot i la derrota, manté el lideratge de la Lliga Femenina, amb disset victòries i només tres partits perduts.



El Cadí, setè classificat

En els altres partits disputats ahir, l'Araski es va imposar a l'IDK Euskotren en el derbi basc (79-64), el Durán Maquinaria Ensino gallec va tombar amb claredat el Campus Promete (76-55) i el Lointek Gernika Bizkaia basc va vèncer a la pista del Quesos El Pastor de Zamora (62-70). Un cop finalitzada la vintena jornada de competició, el Cadí La Seu ocupa la setena posició de la classificació, amb un balanç de deu victòries i les mateixes derrotes.