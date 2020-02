Un Gironella afectat per les baixes no pot competir amb un Can Trias més preparat

El Gironella visitava el barri de Can Tries amb un equip trastocat per les baixes, el que va fer que el cos tècnic hagués de comptar amb algun jove jugador procedent del juvenil. Amb aquest panorama els gironellencs anaven a un dels camps més complicats de la competició. El Can Tries es va mostrar des del primer moment com un equip molt sòlid defensivament i preparat per competir davant de qualsevol equip. Els primers minuts van ser com un vendaval pel Gironella, no s'havia disputat ni un quart d'hora de joc i el seu rival ja els superava per un contundent 2 a 0. Amb el pas dels minuts els visitants van entrar a poc a poc de nou dins del partit, però la primera part finalitzaria amb un resultat que deixava molt tocat al conjunt groc i blanc.

A la segona meitat el Can Tries va deixar pràcticament sentenciat el partit, després de fer el tercer a la represa. Tot i això els visitants no van perdre-li la cara mai al partit i van ser capaços de fer el gol de l'honor. Santmartí posava el 3 a 1 al marcador quan encara restava prop de mitja hora pel final del duel, però de nou els amfitrions van acabar amb qualsevol mena d'esperança amb la consecució del quart gol que deixava el partit resolt a favor del conjunt vallesà.