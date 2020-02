El Reial Madrid esclafa l'Unicaja a la seva pròpia pista i recupera la Copa

El Reial Madrid va tancar la Copa perfecta amb una altra pallissa a la final. L'equip de Pablo Laso arribava a Màlaga amb ganes de recuperar el guardó, després de perdre dues finals consecutives de manera polèmica contra el Barça, i no va deixar lloc a la sorpresa. L'Unicaja va ser el Mister Hyde del partit de dissabte, en què va apallissar l'Andorra, i no va comparèixer a la final que jugava al seu pavelló, el Martín Carpena.

Els andalusos, que disputaven el tercer partit decisiu del torneig en la seva història, van notar com els pesava la responsabilitat i també, tot sigui dit, que són un conjunt molt inferior, i no van plantar cara ni durant el primer quart. Només el seu últim fitxatge, l'exjugador de l'Estudiantes Darío Brizuela, va estar a l'altura de les circumstàncies, segurament per la motivació de jugar contra l'etern rival.

El partit es va jugar al ritme que va marcar Facundo Campazzo. L'argentí, que va ser triat el jugador més valuós del torneig, va fer un recital de repartir assistències als companys, un total de 13, a més de jugades inversemblants, anotació i 29 de valoració. A més, el director de joc va aportar una intensíssima defensa sobre els bases malaguenys. Adams i Jaime Fernández van quedar anul·lats i va demostrar que, ara per ara, continua passant la mà per la cara a una altra paparra com és el local Alberto Díaz.



El suport de Carroll

A més de Campazzo, el Madrid va trobar la inspiració de Jaycee Carroll. El nord-americà, que pot deixar l'equip al final de la temporada i que estava tenint un any complicat per culpa de les lesions, a punt de fer 37 anys, va destacar al primer quart i va acabar el partit amb 20 punts, màxim anotador de l'enfrontament. Va col·laborar amb quatre triples als disset que va anotar el seu equip, rècord en una final de Copa, i va tornar al final per acabar de rematar el resultat.

L'Unicaja va tenir el seu moment de tornar al partit al final del segon quart. Unes quantes bones accions, sobretot de Brizuela, van posar els malaguenys a només nou punts (26-35), després d'un 2+1 del basc, però dos triples, un de Taylor i un altre de Campazzo, i una safata de Llull, van deixar quinze punts de diferència a la mitja part que van fer pensar a l'Unicaja que la remuntada era més lluny.

El Madrid suma el seu 28è títol de Copa i s'allunya a tres del Barça. La setmana que ve torna l'Eurolliga. Els blancs, segons classificats igualats amb els blaugrana, visiten el Fenerbahçe dijous a la tarda.