El Barça desmenteix que hagi pagat per desprestigiar jugadors i opositors

La junta directiva del Futbol Club Barcelona hauria contractat l'empresa I3 Ventures, per un valor aproximat al milió d'euros, per millorar la imatge del club i del seu president, Josep Maria Bartomeu, a les xarxes socials i, d'altra banda, desprestigiar els rivals, segons va informar ahir el progama Què t'hi jugues de la Cadena SER. El Barça i I3 ho desmenteixen.

En tot cas, segons la informació de la SER, I3 Ventures va crear desenes de comptes a Facebook i Twitter, que reunien milers de seguidors, per criticar jugadors en actiu del club, com Lionel Messi o Gerard Piqué, o exfutbolistes com Xavi Hernández, Pep Guardiola o Carles Puyol, així com contra l'expresident Joan Laporta, el màxim mandatari de Mediapro, Jaume Roures, o, fins i tot, contra un aspirant a la presidència, Víctor Font.

També el president de la Generalitat, Quim Torra; o el líder d'Esquerra Republicana de Catalu-nya, Oriol Junqueras, eren blanc de les crítiques. Els missatges es poden llegir en pàgines de Facebook com Més que un club, Respecte i esport, Justícia i diàleg o Jaume un film de terror, entre d'altres. Segons la SER, el club va abonar a l'empresa el milió d'euros en pagaments dividits i assignats a diferents departaments de l'entitat blaugrana.

Font, un dels blancs de I3 Ventures, va sentenciar en un comunicat que «davant les informacions en què es revela que el Barça ha pagat campanyes d'atac i desprestigi, la junta ha de sortir immediatament a donar explicacions. Si es confirmen, significarà que amb els diners del club la junta ha anat contra els socis».

El FC Barcelona va negar «rotundament cap relació i, encara més, la contractació de serveis vinculats a comptes de xarxes socials que hagin difós missatges negatius o de menysteniment en relació amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui o hagi tingut relació amb el club». D'altra banda, reconeix que té un acord amb una empresa per «protegir la reputació» de l'entitat i exigeix la «rectificació immediata» de les informacions difoses».

I3 Ventures també va fer un comunicat indicant que «és absolutament fals que el contracte amb el Barça sigui per desqualificar».