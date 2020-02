Reconeixement a un exemple de lluita

Marta Gual va morir el 12 d'agost als 10 anys en no poder superar un càncer infantil. Era de Monistrol de Calders i va deixar buida la porteria de l'equip benjamí-aleví del CE Moià, en què jugava a futbol com a portera; també va deixar buit el cor dels que la van conèixer. La seva lluita i el seu exemple van merèixer, ahir, el premi extraordinari del jurat de la quarta edició dels Premis Solidaris de la Fundació de la Federació Catalana de futbol, uns premis que tenen com a objectiu donar a conèixer accions, projectes però també actituds socials i solidaries tant per part de clubs, jugadors, àrbitres o tècnics que solen passar desapercebudes, però que mereixen ser conegudes.

Els premis es van crear perquè des de la Fundació de la Federació Catalana es va observar com, a través del futbol, s'organitzen moltes activitats benèfiques i solidàries que requereixen un reconeixement. Aquests guardons no tenen, en cap cas, caràcter econòmic sinó que els guardonats reben un trofeu creat especialment per a cada edició. Ahir, van presidir l'acte Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol; Pere Guardiola, president de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, i Gerard Figueras, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalu-nya, entre altres autoritats i personalitats presents.

En el cas d'aquest premi pòstum a Marta Gual, que van recollir ahir els seus pares, enmig d'una emotiva, calida i llarga ovació, Rosa Pascual i Jordi Gual, acompanyats del germà, Miquel Gual, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, escenari de l'entrega dels premis.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol també ha orientat aquest reconeixement cap a la importància de seguir fomentant la investigació pel tractament del càncer infantil.

Monistrol de Calders, de gairebé 700 habitants, ha viscut diversos casos d'aquesta malaltia. L'AE Monistrolenca –la Marta jugava al CE Moià perquè el club del poble no té equip femení–, va iniciar fa quatre anys un projecte benèfic per recollir fons per a l'Hospital de Sant Joan de Deu de Barcelona. Marta Gual és una de les nenes que ha patit càncer infantil a Monistrol de Calders. Precisament, ella va ser l'encarregada de recollir un dels premis de reconeixement a l'AE Monistrolenca per la seva lluita contra el càncer, en la segona edició d'aquests Premis Solidaris de la Fundació de la Federació Catalana de futbol.

Tant a Moià com a Monistrol de Calders s'han fet els darrers mesos homenatges a Marta Gual. En els prolegòmens del partit de Festa Major de Moià, a l'agost, pocs dies després del traspàs de Marta Gual, el primer equip del CE Moià, el benjamí-aleví femení i el cadet (on juga el seu germà Miquel), juntament amb l'AE Monistrolenca i el Castellnou de Bages, van dedicar un emotiu homenatge a la portera. Es van llançar a l'aire cent globus blancs en memòria seva. La recaptació de la taquilla (gairebé 1.700 euros) es va donar per a la investigació del càncer infantil.

Aquest mes de febrer, la mateixa Fundació de la Federació Catalana de Futbol va col·laborar en un altre partit benèfic entre el CE Moià benjamí-aleví femení i el FC Barcelona, al municipal de Monistrol de Calders.