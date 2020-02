Messi veu «molt estrany» el cas del desprestigi a la xarxa

L'estrella del FC Barcelona, Leo Messi, va declarar ahir que veia «molt estrany» tot el que està passant amb el cas de la campanya de desprestigi a les xarxes socials presumptament instigada per la directiva del club i va recordar que «van dir que hi hauria proves», a l'expectativa de com es resol tot. Paral·lelament, el president del club, Josep Maria Bartomeu, es reunia amb la comissió delegada per analitzar la crisi en una trobada que es preveia tensa però que no va acabar amb dimissions.

Pel que fa a Messi, en una entrevista a Mundo Deportivo explicava que tot l'escàndol «em va agafar de sorpresa. No era aquí. Quan vaig arribar em vaig assabentar una mica de tot. El president ens va dir el mateix que es va fer públic, el que va dir en conferència de premsa. Va explicar quina era la situació, què havia passat i no puc dir gaire més. Tot el que va dir ens ho va explicar als capitans en privat».

Sobre si els va convèncer amb les seves explicacions, Messi va respondre que «veig estrany que passi una cosa així. Però també deien que hi hauria proves. Caldrà esperar a veure si és veritat o no, no podem dir gaire, sinó esperar a veure què passa».

Alguns mitjans avançaven ahir que les explicacions no van convèncer certs jugadors com ara Gerard Piqué. Ahir a la matinada, el central va titllar de «titella» a través de Twitter el periodista Marçal Lorente, molt proper al president Bartomeu.



Trobada tensa

Mentre Messi feia aquestes declaracions, Bartomeu va reunir la comissió delegada del Barça, formada pels vicepresidents Jordi Cardoner, Jordi Moix i Enrique Tombas, pel director gerent Òscar Grau i per la directiva Maria Teixidor, per tal d'afrontar la crisi derivada de la contractació i posterior rescissió del contracte amb l'empresa I3 Ventures. El fet que gairebé es pagués un milió d'euros, fraccionats en pagaments de menys de 200.000 euros per no haver de passar per la comissió de control de despeses, ha encès alguns directius i s'especulava que algun més podria presentar la dimissió del seu càrrec, com la que va presentar la directora financera Montserrat Font.

Al centre de tota la polèmica hi ha el director de l'àrea de presidència, Jaume Masferrer, suposat responsable de la contractació de l'esmentada empresa.