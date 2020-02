Obren les inscripcions per a la setena edició dels Batecs Solidaris

El diumenge 10 de maig se celebrarà la 7a edició de la cursa Batecs Solidaris, que té com a objectiu recaptar fons per als programes d'Ampans (acolliment residencial d'infants i joves amb autisme) i de la Fundació del Convent de Santa Clara (millora de la salut infantil). L'organització, que té el suport de l'Obra Social la Caixa i CaixaBank, ha obert les inscripcions que es poden fer a través del web http://www.batecssolidaris.cat/inscripcions/. La cursa té 2 recorreguts: de 10 km i 5 km cor-rent, o 5 km caminant, per facilitar-ne així la participació. El preu de la inscripció a la cursa és de 10? amb xip propi i de 13? amb xip de lloguer fins al 19 d'abril; 12? fins al 7 de maig amb xip propi i 15? amb xip de lloguer; i de 20? el mateix dia de la prova. Els més petits també tindran la seva cursa al voltant del llac de l'Agulla.

Per al dissabte 9 de maig el Club Tennis Manresa convoca un torneig de pàdel. El preu de la inscripció és de 15 euros.