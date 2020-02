Magarity, Nelson i Vaulet comencen a jugar amb les seves seleccions

Els jugadors del Baxi Manresa Juanpi Vaulet, Will Magarity i Luke Nelson inicien aquests dies la seva participació en les fases de qualificació per als campionats continentals del 2021, les anomenades finestres FIBA, que provoquen que no hi hagi jornada de lliga aquest cap de setmana.

De fet, un d'ells, Vaulet, ja estava previst que jugués la matinada passada contra Veneçuela en la classificació per al torneig de les Amèriques. Els argentins hauran de tornar la visita als veneçolans diumenge a la nit.

El segon d'entrar en joc és el suec Will Magarity. La selecció escandinava visita la potent Croàcia avui a les sis de la tarda. A la mateixa hora juguen els altres dos equips del grup, Turquia i els Països Baixos. El segon partit el disputarà dilluns, a dos quarts de vuit del vespre, quan els suecs rebin Turquia a casa.

Pel que fa a la Gran Bretanya de Luke Nelson, avui visita Montenegro a les set de la tarda. L'altre partit enfrontarà Alemanya i França una hora més tard. Dilluns es disputaran els segons partits del grup G. Els britànics hauran de rebre Alemanya a les nou del vespre i abans França jugarà contra Montenegro. En acabat, es reintegraran als entrenaments del Baxi per preparar la visita al Barça.