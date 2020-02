Les piscines de Manresa acullen demà els campionats catalans universitaris

Les piscines municipals de Manresa seran escenari demà diumenge, i per segon any consecutiu, dels Campionats de Catalunya universitaris de natació (35a edició), organitzats conjuntament pel CN Minorisa i la Universitat Ramon Llull. Hi participaran uns 150 nedadors de dotze universitats en piscina de 50 metres a partir de 2/4 de 10 del matí (és previst que la competició s'acabi cap a les 2 del migdia).

Hi competiran diversos nedadors del CN Minorisa: Arnau Rovira, en les proves de 50 lliures i 50 papallona, i Ignasi Barnaus, que nedarà els 100 braça i 50 papallona. També s'hi podrà veure competir altres nedadors d'origen manresà com ara Mireia Pradell i Guillem Lázaro.

Els Campionats de Catalunya universitaris de natació són impulsats per l'Esport Català Universitari (ECU), organització que agrupa les dotze universitats catalanes per fomentar la pràctica esportiva entre els membres dels diferents centres.