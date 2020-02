La convivència com a gran al·licient de la dura Titan Desert

? Per a Genís López, a més de l'àrea desèrtica on es fa, la Titan Desert té dos grans atractius. «L'exigència de saber orientar-se i de triar el recorregut més ràpid entre cada checkpoint, és el primer». «L'altre és la convivència nocturna entre tots els participants, que permet establir complicitats, compartir experiències i travar amistat». Les principals dificultats que planteja una a-ventura com aquesta són «les pròpies de l'orografia del terreny, una àrea desèrtica molt pedregosa amb inesperades bosses de sorra molt difícils de superar. A més, la calor i el fort vent dificulten la travessa». «Per a-frontar el vent en contra, és cabdal anar en grup». Per últim, l'igualadí comenta la impossibilitat d'acabar la prova «sense tenir nafres a les natges». En la propera Titan Desert, Genís López és convertirà en Legend, doncs ja haurà recorregut més de 3.500 km en BTT al desert.