Guardiola vol espantar els fantasmes europeus a Madrid

Pep Guardiola va sortir escaldat de la seva última eliminatòria contra el Reial Madrid. Va ser el 2014, quan un 0-4 a Munic va propiciar que els blancs eliminessin el seu Bayern. Ni en els tres anys a Baviera, ni en els tres darrers a Manchester, Guardiola no ha tornat a disputar una final que se li nega des de la de Wembley, el 2011, quan el Barça va guanyar el United. Avui, enmig de tota la polèmica per la sanció de la UEFA al seu club, buscarà un bon resultat al Bernabéu contra, com ell mateix va dir, el «rei de la competició».

En la seva compareixença de premsa d'ahir, Guardiola va retornar els elogis de Zinedine Zidane al matí dient que «el que ha fet ell en aquesta competició és gairebé irrepetible. Per al Madrid no guanyar la Champions gairebé és un fracàs, tots els jugadors que venen ho saben i nosaltres hem d'intentar aprendre d'ells sense renunciar a ser nosaltres mateixos».

El City ha recuperat Sterling per al partit d'avui. Del seu rival, Guardiola va destacar que «és molt més agressiu, més solidari i pressiona més cap endavant» del que solia fer. Va lamentar la baixa de Hazard, a qui considera «un gran fitxatge» dels blancs, castigat per les lesions i no es pren aquesta eliminatòria com una última oportunitat de guanyar el títol, tot i la sanció de la UEFA. També es va referir a les eliminatòries d'anys anteriors marcades per escàndols arbitrals, com davant del Tottenham o el Liverpool, i va desitjar «que tinguem la sort que llavors no vam tenir, però tampoc no m'agradari guanyar amb favors dels àrbitres».

Al matí, Zidane havia estat molt clar en dir que Guardiola «és el millor entrenador del món. Sempre ho ha demostrat, primer al Barcelona, després a Munic i ara al City. És la meva opinió». De tota manera, «no tenim por d'enfrontar-nos-hi. No és un Guardiola-Zidane sinó un Madrid-City». Per a avui, «hem de fer un bon partit. Tot i els dos últims mals resultats això no vol dir que ho haguem fet malament. Això és el que volen posar dins del nostre cap, però estem jugant bé».