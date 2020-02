Reial Madrid - Manchester City: a quina hora i per on es pot veure el partit?

Aquest dimecres es disputaran els últims dos partits de l'anada de vuitens de final de la Champions League, l'Olympique de Lió s'enfrentarà a la Juventus i en el matx més destacat, el Reial Madrid es veurà cara a cara amb el Manchester City que entrena el santpedorenc Pep Guardiola.

Els dos enfrontaments es jugaran avui, dimecres 26 de febrer, a les 21 hores. Tots dos partits es podran veure a través de la plataforma Movistar Plus, pel canal Movistar Liga de Campeones.

L'equip blanc té una semana complicada, partit de Champions difícil i al cap de setmana el Clàssic contra el Barça, duel que tindrà com a premi per al vencedor ser líder de la classificació. A més, el fitxatge estrella que van realitzar l'estiu passat, Eden Hazard, s'ha tornat a lesionar i Zidane no podrà comptar amb ell. El tècnic haurà de buscar alternatives a l'onze inicial al qual pot passar factura, també, la recent derrota en lliga contra el Llevant (1-0).

El City ve de guanyar el Leicester 0-1. L'equip de Manchester haurà de fer un bon paper en aquesta edició de la Champions League ja que han estat sensionats per la UEFA i no podran jugar les dues pròximes edicions a Europa. L'equip de Guardiola no té cap baixa però, si avui l'arbitre ensenya una groga a Walker i a Fernandinho es podrien perdre el partit de tornada, a Manchester, per acumulació de targetes.

Les posibles aliniacions que es podrien veure avui són les seguents:

Reial Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius Jr., Benzema

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Agüero, Bernardo Silva