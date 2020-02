Laia Garriga guanya el primer torneig de la Copa Catalunya cadet

arxiu particular

Laia Garriga, al centre, va guanyar la final contra Núria Vila arxiu particular

Laia Garriga, tennista del CT Manresa, ha començat l'any competitiu assolint el triomf en la primera prova de la Copa Catalunya de tennis cadet de la Federació Catalana de Tennis.

Després de superar quatre rondes, Laia Garriga va classificar-se per a la final, que es va disputar a les pistes del Club Tennis Gimeno, i va guanyar la cap de sèrie número 2, Núria Vila, per 6 a 1 i 7 a 6.

Aquesta va ser la primera de les cinc competicions d'aquest campionat que es juguen al llarg de l'any. Per a Laia Garriga és un primer pas per classificar-se per als màsters que jugaran les millors tennistes de la categoria.