El Barça troba Abrines a temps per vèncer a Berlín

Adam Hanga, envoltat per Nnoko i Giffey durant el partit d'ahir OMER MESSINGER/efe

El Barça segueix el solc del Reial Madrid en la segona posició de l'Eurolliga després de patir força en la seva visita a Berlín. Aíto García Reneses, el tècnic dels alemanys, va plantejar tot de trampes que el conjunt de Pesic va superar en un darrer quart en què va emergir la figura d'Àlex Abrines, autor de 17 punts, tots a la segona meitat i en moments cabdals.

Els blaugrana van començar bé el partit, amb bona direcció de Hanga, primer, i punts de Delaney, després, que disparaven el marcador fins al 18-27. Els nou punts d'avantatge, però, van durar poc. L'Alba va començar a defensar amb més intensitat, posant moltes mans, i anant, sobretot, al rebot ofensiu. No hi va haver manera de parar el pivot Nnoko, i els punts de Hermannsson i de Cavanaugh van completar un parcial de 12-3 que va permetre als berlinesos marxar a la mitja part amb vuit punts de renda.

Al Barça li va costar reaccionar al tercer quart, però els bons minuts d'Abrines i la inspiració de Higgins li van fer remuntar el partit fins al 55-56. Un triple de Delaney va donar quatre punts de diferència abans del darrer descans, però l'Alba no havia dit l'última paraula i Hermannsson va liderar una nova reacció (71-68). Llavors va aparèixer Abrines per capgirar el marcador i un tir lliure de Tomic i una esmaixada, després d'una errada local, de Kuric, per acabar-lo de rematar.



Derrota del líder

De la resta de la jornada va destacar la derrota de l'incontestable líder, un Anadolu Efes que va caure a la pista del Maccabi per 77-75. De tota manera, els turcs encara disposen de dos triomfs de diferència sobre el Madrid i el Barça. El Maccabi és dos a darrere. Millor li van anar les coses al Baskonia, que va guanyar a la pista del Bayern per 71-80. A més, victòria del Fenerbahçe sobre l'Estrella Roja per 66-63.