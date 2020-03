Un Unicaja més coral es desfà d'un Joventut que s'enfonsa al tram final

Darío Brizuela va conduir l'Unicaja al triomf a Badalona davant un Joventut que es va enfonsar en els darrers sis minuts, quan van rebre un parcial en contra de 8-24. Amb aquest resultat, els jugadors de Carles Duran comencen a allunyar-se de la lluita per entrar al play-off, després de patir la tercera derrota consecutiva a casa.

El primer quart va estar marcat per les alternatives en el marcador i l'encert des del triple per part dels dos equips (19-20). En el segon quart, els homes de Luis Casimiro van obrir un forat de sis punts, però els locals van reaccionar i van marxar al descans només un punt per sota (45-46).

En tornar dels vestidors va aparèixer la figura de Brizuela, que va liderar el seu equip abans que el Joventut tornés a capgirar el marcador gràcies a un parcial de 12-2. Als darrers sis minuts, els badalonins es van descentrar i els malaguenys ho van aprofitar.