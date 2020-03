El CG Puigcerdà sorprèn el Barça i disputarà la final

Victòria i a la final! El Club Gel Puigcerdà va protagonitzar ahir la gran sorpresa de la Lliga Nacional i es va imposar al Palau de Gel al Barça HG per 2 a 3 en el tercer i definitiu partit del play-off de semifinals de la competició. El triomf atorga als groc-i-negres l'accés al play-off final de la lliga, que es disputa al millor de cinc partits. L'oponent dels cerdans per assolir el títol estatal serà el CHH Txuri Urdin de Sant Sebastià.

La derrota encaixada per la mínima dissabte (4 a 3), també a Barcelona, en el segon partit de la semifinal, no va incidir de forma negativa en l'ànim dels groc-i-negres. Va tenir l'efecte oposat, ja que, tal com va succeir una setmana abans a la capital de la Cerda-nya, els pirinencs van constatar que podien competir i vèncer un oponent dotat de més qualitat tècnica amb la seva intensitat.



Granell obre i tanca el marcador

Només havien transcorregut 38 segons del primer període quan el golejador cerdà Nacho Granell va aprofitar una assistència d'Èric Espada per avançar el CG Puigcerdà a l'electrònic (0 a 1). El Barça va reaccionar i Eloi Sin Arumí va reequilibrar el marcador a l'equador d'aquest primer temps, i Òscar Rubio el va capgirar a l'inici del segon (min 24.52).

Tot i la derrota momentània, el CG Puigcerdà va mantenir la intensitat i el rigor, i Oriol Boronat va empatar a dos a mitjan tercer i últim període (min 50.58).

El temps reglamentari va finalitzar amb empat. Ja a la pròrroga, Juraj Prokop va assistir Nacho Granell per tal que marqués el gol que va sentenciar el millor equip de la fase regular, el Barça.