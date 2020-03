El Chelsea prepara una gran oferta per endur-se Ter Stegen el proper estiu

El Chelsea prepara una gran oferta per fitxar el porter Marc-André Ter Stegen si l'alemany decidís abandonar el Barça aquest proper estiu. Segons el diari britànic Sunday Express en la seva edició d'ahir, el club londinenc el veu com el substitut perfecte de Kepa Arrizabalaga, amb qui no estaria gens content el seu entrenador actual, Frank Lampard. L'objectiu principal del Chelsea és desfer-se del porter basc, i Ter Stegen sembla la millor opció dels anglesos.

Ter Stegen encara no ha tancat la seva renovació amb el Barça (acaba el contracte el 2022) i hi ha predisposició de renovar tant del club com del jugador. No obstant això, segons Mundo Deportivo, l'alemany demana ser el porter millor pagat del món, fet que podria complicar la renovació. El Chelsea està atent de la situació i vol aprofitar qualsevol dubte que tingui Ter Stegen sobre la seva continuïtat al conjunt blaugrana.

Des del club londinenc són conscients de la dificultat d'endur-se Ter Stegen, i és per això que també tenen a la recambra grans noms i de futur, com Gianluigi Donnarumma (Milà) o l'exblaugrana André Onana (Ajax). Cal recordar que el Chelsea no va poder incorporar cap jugador en els dos últims períodes de fitxatges per una sanció de la FIFA. El migcampista Hakim Ziyech (Ajax) ha estat el primer fitxatge.