La permanència s'estreny encara més

El Santpedor va caure per la mínima davant el San Lorenzo en un partit molt equilibrat que es va resoldre per petits detalls. Els bagencs van arrancar millor i es van avançar al minut 10 gràcies a un espectacular gol des de 30 metres de Rbii. Però, al marge d'aquesta jugada, la tònica del primer temps va ser d'un lleuger domini dels vallesans, que van obtenir el premi amb dues dianes que van servir per capgirar el signe de l'enfrontament. L'empat va arribar en un gol de cap firmat per Andreu i, minuts més tard, el mateix jugador va culminar una jugada combinada per situar l'1 a 2, amb el qual s'arribaria al descans.

A la represa, el Santpedor va saltar al damunt de la gespa amb ganes d'aconseguir la remuntada, però se li va posar una mica més costa amunt quan l'àrbitre va indicar un dubtós penal a favor dels visitants, que Andreu, novament, va transformar. No obstant, els santpedorencs no es van rendir, i en dues bones jugades combinades van equilibrar el marcador a través de Jordi Moreno. La dinàmica era favorable als locals, que van disposar de dues immillorables ocasions per decantar el matx al favor seu, però els va mancar encert en els últims metres. En canvi, a tan sols cinc minuts per acabar el partit, el San Lorenzo va situar el definitiu 3 a 4 en una acció afortunada amb un gol en pròpia porteria.

Amb aquesta desfeta, el Santpedor empata amb 18 punts amb el mateix San Lorenzo i amb el Fruitosenc en els últims llocs.