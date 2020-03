La Volta canvia els traçats de les etapes per no pagar una compensació a Autema

La Volta, que va tenir final d'etapa a Manresa el 2012 per darrer cop, hi arribarà el proper 27 de març

La Volta Ciclista a Catalunya del centenari, que s'ha de celebrar del 23 al 29 de març, ha tingut canvis en el seu itinerari en les 2 etapes que tindran el seu pas pel Bages. El motiu ha estat no circular pel costat de l'accés a l'autopista C-16, (Terrassa-Manresa), en concret l'ubicat a Sant Vicenç de Castellet-Castellbell. Autema va demanar a l'entitat organitzadora que pagués una compensació econòmica per l'aixecament de les barreres, i la solució que ha trobat la Volta és la de canviar part de l'itinerari dels dos dies, el 25 i el 27.

La tercera etapa està prevista el dia 25 de març entre Castelldefels (Canal Olímpic) i Setcases (Vall de Camprodon) sobre 202,9 km. És un dimecres i l'horari de pas més ràpid és a les 12.31 a Olesa, 12.48 a Monistrol de Montserrat, 12.53 a Castellbell i d'allà a Marganell (el canvi a la cursa) a les 13.08, i d'allà a l'estació de la Renfe de Manresa (13.31), la Reforma, el passeig del Riu i accés a Bufavent, cap a Sant Fruitós (13.42), on hi haurà un esprint especial. Després es fa camí cap a Artés (13.52), Avinyó (14.06), Sant Feliu Sasserra (14.33, amb l'esprint especial Cañardo del centenari).

El divendres 27 la Volta arriba a Manresa i el canvi afecta també la pujada a Montserrat, que es farà per Marganell. La sortida del dia és a la Pobla de Segur i es faran 199 km. El primer pas per Manresa és a les 15.25 amb esprint intermedi a la carretera Cardona número 44, punt també de la meta. Marganell (a les 15.44), Castellbell i el Vilar (15.54) i Monistrol (16.01) veuran els corredors abans de pujar a Montserrat (16.13). L'entrada a Manresa serà pel pont de Sant Francesc, cap a Francesc Moragas i la meta, a les 16.46 hores. Caldrà veure si la presència d'aficionats serà lliure o a distància com es fa a la París-Niça, a uns centenars de metres dels corredors.