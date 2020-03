La Trobada de Debutants va ser un èxit a Navàs

Un any més, el camp municipal la Devesa de Navàs va acollir la Trobada de Debutants, organitzada per la delegació Bages, Berguedà i Cerdanya de la Federació Catalana de futbol, amb la col·laboració del CE Navàs. Hi van participar joves futbolistes de diverses escoles de clubs de casa nostra els quals van poder realitzar diferents activitats relacionades amb la formació futbolística.