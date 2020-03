David Checa no tornarà a córrer fins al mes de juny al Mundial de resistència

Els efectes del coronavirus han tingut incidència en tot un seguit de competicions, i entre elles hi ha el Mundial de resistència. David Checa i el seu equip, el Kawasaki France, havien de córrer a l'abril les 24 Hores de Les Mans, que queden ara traslladades al setembre, els dies 5 i 6. El fruitosenc, vigent campió del món, no tornarà a competir fins al 6 de juny, a les 8 Hores d'Oschersleben, a Alema-nya. A més, s'ha suspès una prova intermèdia que estava programada per al 31 de març.

Checa va manifestar que «és un problema que afecta a tothom, cal acceptar les decisions que prenen les autoritats. Per part meva, he de preparar-me a fons per a la propera prova, a Alemanya».

Fins ara s'havien disputat dues proves del Mundial del 2020 en la categoria de resistència. Mala sort és la que van tenir els integrants del Kawasaki France de Checa en la prova inaugural, la Bol d'Or, que es va disputar el setembre. Tot i que van marcar el millor temps en els entrenaments, en la cursa van haver d'abandonar. La pluja molt intensa que va caure damunt del circuit francès de Paul Ricard va fer que durant unes hores no es pogués córrer. A la represa hi va haver l'abandonament d'un dels equips favorits, el TSR Honda, que va vessar oli a la pista, cosa que va provocar tot seguit la caiguda de l'equip de Checa.

La segona prova va ser a Malàisia amb la celebració de les 8 Hores de Sepang. El bagencs i els seus companys d'equip van assolir la sisena posició final després que la pluja tornés a fer de les seves i s'hagués de reduir la durada de la competició. Jeremy Guarnoni i Erwan Nigon són els companys de Checa, que guanyava unes quantes posicions quan agafava la moto. De l'onzè lloc, va pujar a la sisena posició final.