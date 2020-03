La Champions es pot acabar a partit únic i en camp neutral

?Malgrat l'impacte del coronavirus, la UEFA intenta mantenir la data de les finals de les competicions que organitza, com la de la Lliga de Campions, prevista per al 30 de maig a Istanbul. Per això, el màxim organisme continental es planteja diferents escenaris. A la màxima competició, un d'ells és que es completin els vuitens de final i, després, que totes les eliminatòries de quarts de final i semifinals es disputin a partit únic per estalviar dates i descarregar el calendari. Una possibilitat és que aquests enfrontaments es juguin en un estadi neutral, i una altra, que es disputi, per sorteig, en el camp d'un dels dos contendents. Tot plegat per preservar l'esperit de la competició en unes condicions tant especials, però, amb un marge optimista de reprendre les competicions a l'abril.