La Federació Catalana facilita un programa de treball per mantenir la condició física

La Federació Catalana de futbol (FCF) ha iniciat aquesta setmana l'entrega d'una guia d'entrenament a casa per a tots els seus federats i federades. El programa de treball, dissenyat i coordinat per l'àrea esportiva de la FCF, amb la col·laboració del preparador físic de les seleccions catalanes, Andrés González, està orientat a mantenir la condició física durant aquest període transitori fins la tornada a la competició, amb circuits complets dirigits a jugadors i jugadores de futbol i futbol, així com també a àrbitres. L'objectiu del pla d'entrenament és millorar els nivells de força de l'esportista i produir una important despesa calòrica, amb una pauta numerada d'exercicis multi articulars per treballar tot el cos, que combinen la tonificació muscular amb una part central d'intensitat cardiovascular i component metabòlic. Cada sessió conté dos circuits diferenciats amb sis estacions, per realitzar en tres o quatre sèries, d'entre vuit i dotze repeticions en cada moviment.

Les sessions són de caràcter diari i rotatori, i estan programades per dur a terme al llarg d'una setmana. Un cop completades, es pot reiniciar novament la rutina retornant a la primera.