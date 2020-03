«És una situació excepcional i hem hagut de buscar solucions»

Jordi Jódar, nascut i resident a Santpedor, és l'encarregat, aquesta temporada, de posar físicament a punt els jugadors de la primera plantilla del Centre d'Esports Manresa a Tercera Divisió. La congelació de la competició pel coronavirus ha tallat d'arrel la preparació d'un equip que està superant amb molt bona nota el seu retorn a la categoria, després d'onze anys sense ser-hi.



Com planteja un preparador físic una aturada com aquesta?

És clar que és una situació excepcional. Hem hagut de buscar solucions. D'entrada, hem fet una previsió de quinze dies; si s'allargués, hauríem d'incloure unes pautes addicionals. Preveiem que quan es decideixi reprendre la lliga tindrem una setmana de preparació al camp abans del primer partit. No sabem com quedarà el calendari però hem de pensar que faran tot els possibles per no desnaturalitzar el campionat.

Quin és el pla previst per a aquests dies?

Ho estem fent com podem. El que seria ideal, ja que no es pot fer a les nostres instal·lacions, seria la preparació física individual a la muntanya, però també sembla difícil. El més recomanable és fer cinc dies treball de resistència, força i abdominals, una hora i mitja aproximadament. La càrrega ha de ser més intensa entre setmana i abaixar-la el dissabte o el diumenge. Ara mateix, mantenir la preparació física és el més important perquè els aspectes tàctics ja estan tots explicats i, quan tornem a una certa normalitat, només caldrà refrescar-los. Tenim tots ben entesa la idea d'equip, amb un estil de joc molt definit.

Moltes vegades es parla, quant a preparació d'un equip, de punts més alts o més baixos dins d'una temporada. Hi creu?

Cada preparador físic té la seva tècnica. Sí que és cert que hi ha alguns pics en l'estat de forma d'un equip, però, en el meu cas, no són buscats. La meva idea és, després de la pretemporada, arribar bé al primer partit de lliga i, a partir d'aquí , mirar de mantenir el bon estat de forma col·lectiu, malgrat les pujades i baixes que sorgeixen.

Aquests dies, té contacte amb els jugadors?

I tant. Per donar les primeres pautes, per fer un seguiment i per resoldre dubtes individuals.

En aquests casos, es deu haver de de confiar en els jugadors?

Som un equip però certament que el que faci cadascú individualment queda per a ell. Cadascú recull el que sembra. Si no fa el treball, s'enganya a ell mateix. A l'hora de tornar a jugar es notarà i altres futbolistes li passaran al davant. Això, a banda de tenir més possibilitats de lesionar-se. Veurem de manera ràpida quins futbolistes han fet la feina. Cal que cadascú tingui autoexigència. Si toca entrenar-se, toca entrenar-se.

Aquesta planificació personal d'entrenaments, serà suficient?

Hem de considerar que tots els equips tornaran a competir en pitjor forma de la que estaven abans de l'aturada perquè no hi ha res com entrenar-se de manera conjunta. En tot cas, l'objectiu és perdre el menys possible del que s'ha treballat fins ara. Des que faig aquesta feina no m'havia trobat en una situació semblant.

El CE Manresa té l'avantatge de tenir una situació relativament còmoda a la classificació.

Això és un avantatge, certament, en una situació com aquesta. Dels equips que, per exemple, estan més a prop del descens, el que no comenci bé en el retorn de la competició, baixarà segur.

En el cas particular del CE Manresa, aquesta problemàtica del coronavirus s'afegeix a una temporada molt complicada en aspectes interns del club, oi?

Certament que quant a entitat és una temporada moguda, encara que, esportivament, tant de bo que cada any fos així, amb uns resultats tan bons. Ens falta rematar-ho, però cal considerar que hem cobert les expectatives. També entenem que la junta gestora té tants fronts oberts que és difícil està per tot. Hi ha un projecte esportiu que cal acabar.

Com va anar que es decidís pel CE Manresa?

Feia un any que estava parat i vaig entrar a la bossa d'educació a més de tenir un fill. Tenia clar que marxar a fora havia de ser per un projecte amb cara i ulls i amb tota la família. A Manresa vaig veure un projecte engrescador per a un equip que acabava de pujar.