La UEFA es veu obligada a traslladar l'Eurocopa de seleccions a l'any que ve

L'Eurocopa de seleccions de la UEFA no es jugarà aquest any

El Campionat d'Europa de seleccions de futbol, l'anomenada Europa, que s'havia de disputar a dotze països, entre els quals Espanya, del 12 de juny al 12 de juliol d'enguany, s'ha ajornat fins a l'any 2021, arran de la crisi que ha provocat la pandèmia global de coronavirus. Es jugarà de l'11 de juny a l'11 de juliol. +

En una reunió telemàtica, ahir, entre les 55 federacions que configuren la UEFA es va decidir el que ja s'especulava feia uns dies, l'ajornament de l'Eurocopa un any. Aquesta mesura està pensada sobre l'escenari que les competicions de clubs, com la mateixa lliga espanyola, puguin tornar aquesta mateixa temporada, després d'haver interromput l'activitat pel coronavirus. Així, posposar el campionat europeu de seleccions, permet que tant les lligues com les competicions europees (Lliga de Campions i la Lliga Europa) puguin trobar dates durant l'estiu perquè és puguin acabar.

Amb tot, el canvi de dates de l'Eurocopa entra en conflicte amb el Mundial de clubs 2021 perquè coincideixen, tot que l'acord entre la UEFA i la FIFA sembla imminent per trobar una solució.

L'Associació de Clubs Europeus (ECA) ha mostrat el seu suport a l'ajornament i ha destacat el compromís de tot el futbol europeu per esmorteir les conseqüències provocades per la pandèmia. El president de l'ECA, Andrea Agnelli, va fer ressaltar que Europa s'enfronta al seu més gran desafiament en aquesta generació.

També ahir, i seguint els passos de la UEFA, la Conmebol va anunciar que la Copa Amèrica 2020, també prevista entre el juny i el juliol d'aquest any, a Colòmbia i Argentina, ha quedat traslladada als mateixos mesos de l'any que ve. El president de la Conmebol, Alejandro Domínguez, va apuntar que es tracta d'una mesura extraordinària per a una situació inesperada, malgrat considerar que no era senzill prendre una decisió com aquesta, amb tanta transcendència.