Thomas Bach: «No podem suspendre els Jocs com si es tractés d'un partit de futbol»

El president de el Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, es va manté en la línia de seguir analitzant la crítica i desafiant la situació mundial per culpa del coronavirus, abans de plantejar-se cancel·lar els Jocs de Tòquio 2020 i "destruir el somni olímpic de 11.000 esportistes, la solució menys justa ".

"La suspensió dels Jocs suposa destruir el somni olímpic de 11.000 esportistes de 206 comitès nacionals i de l'equip de refugiats de COI. Una cancel·lació d'aquesta mida seria la solució menys justa", ha dit en una entrevista amb el mitjà alemany SWR.

El màxim dirigent del moviment olímpic aguanta el desafiament cada vegada més gran dins del món de l'esport, que demana una cancel·lació de Tòquio 2020. La pandèmia de coronavirus té al món centrat en salvar la salut global i als esportistes en quarantena i sense entrenar, com gairebé la resta de la planeta.

Bach, que també ha reconegut que estan estudiant "diferents escenaris", es mostra comprensiu amb els esportistes. "És difícil lluitar amb aquesta inseguretat i encara més difícil amb aquestes difícils condicions d'entrenament que molts pateixen", explica, però al COI apuren el temps de decidir.

"No es pot posposar uns Jocs Olímpics com si es tractés d'un partit de futbol d'un dissabte. Aquesta és una empresa molt complexa, on només pots actuar de manera responsable si tens un coneixement fiable, 24 hores a el dia, per a la presa de decisions. És una situació excepcional i no hi ha solucions ideals ", afegeix.

El cas és que al COI li arriben cada dia més pressions o renúncies a què se celebrin els Jocs amb normalitat. Des dels Estats Units, dos esports rei com natació i atletisme van demanar l'ajornament de la cita aquest divendres i dissabte. També la federació francesa de natació i l'alemanya d'atletisme.

Els Comitès Olímpics de Noruega i el Brasil també han demanat la cancel·lació dels Jocs "fins que la pandèmia estigui sota control". Són els últims exemples de la creixent empenta sobre el COI i la gran decisió que falta per prendre, veient com el món de l'esport està aturat des de fa setmanes i per als propers mesos.