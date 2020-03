L'AFE s'ha reunit amb LaLiga pel nou calendari i els ERTO

?LaLiga i l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) treballen de manera conjunta sobre els calendaris de competició, el possible reinici de la temporada i els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), i estudien diferents opcions i la viabilitat dins l'escenari actual, per la qual cosa s'ha decidit seguir parlant en futures reunions en els propers dies. En relació amb els calendaris, l'organisme presidit per Javier Tebas ha explicat que van analitzar conjuntament «els escenaris de reinici de la competició 2019-20», encara que no es pugui disposar d'una data fins que no finalitzi l'emergència sanitària. «Així mateix, i en funció de cada escenari, s'ha analitzat l'efecte que tindrien en la temporada 2020-21». En aquest sentit s'avaluen els possibles efectes en totes les competicions de la temporada següent tant nacionals com internacionals, ha afegit LaLiga en un comunicat. En altres assumptes, AFE i LaLiga han fet un seguiment del «protocol de tornada als entrenaments per tal de garantir un alt grau de seguretat per a la salut dels futbolistes i de tots els empleats».