La globalització no existeix en el ritme d'aturada de les competicions al món

La pandèmia de coronavirus és global i afecta d'una manera o una altra gairebé tot el planeta, però no ho és la manera com els problemes que genera s'instal·len a cada societat. El món de l'esport pot resultar un bon mirall per observar com reacciona cada país o cada zona del món a aquesta nova realitat i les diferents velocitats que adquireix l'aturada global. Que potser no és tan global. Quan aquí ja fa tres setmanes i mitja que es van aturar tots els tornejos, en altres països, algun d'Europa mateix, no s'ha aturat la lliga de futbol i en altres encara més allunyats és tot just ara quan s'estan suspenent algunes competicions.

Així, al Vell Continent Bielorússia és l'únic país on el coronavirus no ha afectat el futbol. Els darrers dies sí, en el sentit que els partits ja es juguen a porta tancada, però no s'ha suspès cap enfrontament i aquest cap de setmana hi ha partits.

N'és força responsable el seu particular president, Alexander Lukaixenko. El país, segons les dades oficials, té molts pocs casos reconeguts i, segons el seu mandatari, «no cal caure en el pànic d'altres països». Fins i tot es va estra-nyar que el seu bon veí Vladímir Putin prengués mesures a Rússia. Segons Lukaixenko, la pandèmia es cura «amb vodka, sauna i feina». Així, el futbol i l'hoquei gel, la seva gran passió, segueixen jugant-se.

Els darrers dies, però, sembla que s'està adonant que això va seriosament. Els partits de les dues competicions ja es juguen gairebé sense públic i el poc que hi pot assistir és sotmès a mesures preventives abans d'entrar al camp. Els treballadors de l'estadi, totalment equipats i protegits, controlen la febre dels espectadors i els ruixen les mans amb productes antisèptics per higiene.

Tadjikistan, uns milers de quilòmetres més a l'est, segueix el mateix camí. Ahir s'hi va jugar la Supercopa i la setmana que ve s'inicia la lliga a porta tancada. Altres països en què se segueix jugant a futbol, els únics del món, són Nicaragua i Burundi.



El ciclisme no esprinta

A l'Europa occidental, el ciclisme va ser l'últim esport a parar amb la disputa a la París-Niça fins al 14 de març. Ara, mentre es debat si es podrà córrer el Tour de França, el juliol, ni que sigui sense públic, als Estats Units encara tenien curses que no havien estat aturades. Així, ahir es va anunciar la suspensió del Tour de Utah, que s'havia de fer l'agost. El país nord-americà va suspendre totes les seve competicions, de qualsevol tipus, un cop va aparèixer el primer positiu a l'NBA, el del francès dels Denver Nuggets Rudy Gobbert, però li va costar d'adonar-se de la magnitud dels esdeveniments.

Ahir, precisament, es va anunciar la suspensió de l'inici de la temporada de l'NBA femenina, que havia de començar el 15 de maig, i ja s'està parlant de reunir el final de la competició masculina en una sola ciutat, en aquest cas, Las Vegas. Ja que l'epidèmia va començar-hi a fer efecte més tard, i s'espera que trigui més a arribar al pic de contagis per les dimensions del país, es considera que no es podrà acabar la lliga de bàsquet. Aposten per reunir els setze equips a l'estat de Nevada i fer-hi tot d'eliminatòries al millor de cinc partits fins a les semifinals de conferència i reduir les dues últimes rondes a un sol partit, amb una final a quatre a l'estil universitari.



Escac sense mat

Tornant a Europa, el campió del món d'escacs, el noruec Magnus Carlsen, tampoc no pot jugar, ja que es va ajornar el torneig de candidats d'Ekaterinburg, a Rússia, que havia de determinar el seu rival al mundial FIDE. Carlsen explicava ahir en una entrevista que «el meu país s'ha vist afectat pel coronavirus abans del previst per la tornada de turistes que havien anat a esquiar a l'estranger. De tota manera, les autoritats van reaccionar ràpidament i sembla que ho tenen tot sota control». De fet, a països com Alemanya alguns clubs de futbol ja parlen de tornar als entrenaments. Moltes velocitats en un mode hibernació al qual alguns ni han entrat.