L'Avinent i els altres clubs dubten de poder mantenir un bon nivell

A més d'entrenador d'atletisme, Joan Lleonart és el director tècnic de l'Avinent Club Atlètic Manresa, entitat considerada entre les vuit millors del panorama estatal la temporada passada. Tot i els seus bons resultats, es tracta d'un club modest que, com passa amb molts d'altres, com podria seria el Petromiralles CA Igualada a les nostres comarques –i aquest encara més pel confinament especial de la Conca d'Òdena–, no saben com serà el futur després de la pandèmia.

Lleonart explica que «com tots els clubs, nosaltres també patirem les conseqüències de la situació. Si afecta els grans, que ja es veu com van, imagina't què passarà amb nosaltres. Jo soc l'únic treballador contractat pel club i hem fet un ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació), però també n'han fet al Consell Esportiu del Bages, on hi ha la borsa de treball d'on traiem els monitors per a l'entitat. A més, els entrenadors externs que tenim, si no poden treballar, no cobraran.



La gran majoria, pitjor

Pel que fa als atletes, compara situacions i arriba a la conclusió que els de la selecció espanyola, com Esther Guerrero, «gaudeixen de bones condicions per seguir entrenant-se, però el 97 o el 98% dels competidors espanyols, fins i tot alguns dels que van als campionats internacionals, no en poden disposar. Crec que s'ha de donar la temporada per tancada, tot i que encara apareixen veus que diuen que hi podria haver campionats d'Espanya a la tardor, a l'octubre. No crec que això passi, com a molt s'haurien de salv ar els dels atletes de base, per tal que puguin mantenir la motivació a l'hora d'entrenar-se».

Pel que fa a l'Avinent, en concret, «ho passarem molt malament, suposo que no per subsistir, però sí per mantenir un nivell com el que teníem, amb l'equip femení a Divisió d'Honor». Pel que fa al patrocini, «no podem dir res d'Avinent. El que decideixi sobre nosaltres estarà ben decidit, perquè sempre ens ha tractat molt bé, però la situació empresarial és molt dramàtica i ho entendríem tot, malgrat que ara per ara no hem patit cap negativa».