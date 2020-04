Les cadenes de gimnasos veuen possible tornar a obrir al juny

"Esperem obrir a principis de juny", pronostiquen responsables de la cadena de gimnasos DiR. Les primeres previsions són "la segona quinzena de juny", diu Rafael Cagigós, director del Metropolitan Balmes.

"El sector de l'oci i l'esport, i en particular els clubs de fitness, crec que seran els últims a obrir perquè són llocs de molt contagi. Es treballa molt de cos a cos, es comparteixen lavabos i dutxes, pot ser que no puguem tornar a obrir amb normalitat fins al setembre ", sentencia, en canvi, David Jaume, director de l'Gimnàs Esquaix Igualada.

També està d'acord amb aquesta percepció Ernest Morera, que s'encarrega de la direcció de relacions ciutadanes del Gimnàs Social Sant Pau.

"Abans d'aquesta data pot ser que haguem d'obrir amb reducció d'aforament i activitats. Si això succeeix, sobraran treballadors. La pregunta és: qui resistirà fins al setembre?", deixa en l'aire Jaume.

Tots els centres esportius amb els quals ha parlat EFE per aquest reportatge han hagut de fer un ERTO per culpa de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus.

Alguns, com el Metropolitan i el DiR, són cadenes. D'altres, com el Club Natació Sabadell (el segon club esportiu de Catalunya amb més socis, amb més de 20.000) i el Gimnàs Esquaix Igualada, són privats, encara que de dimensions molt diferents, i un últim, el Gimnàs Social Sant Pau, és una cooperativa amb una funció social profunda.

Dilluns es complirà un mes que romanen tancats i les primeres conseqüències ja s'han manifestat de forma virulenta. Excepte el Club Natació Sabadell, la resta ha decidit congelar les quotes dels socis fins que es reobrin els centres (els gimnasos DiR han posat en mans dels socis si pagar la quota o no, o fer-ho amb un descompte).

"Tot i que el club estigui tancat, hi ha unes despeses fixes altes en una instal·lació de pràcticament 50.000 metres quadrats", expliquen fonts del centre esportiu vallesà.

"Però, a part, és una obligació legal de mantenir les quotes perquè així ho diuen els nostres estatuts. En un club com el nostre, les quotes serveixen per a l'adequat sosteniment del projecte social i esportiu que es desenvolupa, del seu patrimoni i de les instal·lacions que gestionem", argumenten.

El Gimnàs Social Sant Pau ja estava en una delicada situació econòmica (fa poc menys d'un any va estar a punt de tancar per aquest motiu i ara estava a l'espera d'un recurs per evitar el desnonament) abans de la pandèmia del coronavirus i aquesta s'ha convertit en una greu complicació més en la seva atrafegada vida.

"Ara la nostra situació econòmica és dramàtica. De moment, estem buscant les energies per contrarestar amb formes de finançament que puguin fer front a les despeses estructurals que seguim tenint encara que l'activitat estigui aturada", diu Morera.

"Hi ha molta incertesa, estem duent a terme una gestió especial de la caixa, amb un control molt alt de les despeses, i hem fet una contracció molt severa del pressupost en resultats", explica Cagigós, de la cadena Metropolitan. "Durant el temps que estiguem tancats poc podrem fer per millorar la situació econòmica", exposen fonts del DiR.

Mentrestant, les dues cadenes de gimnasos i el Club Natació Sabadell estan impulsant centenars d'activitats i classes online perquè els seus clients puguin seguir fent esport des de casa. En el cas del DiR, la seva plataforma 'DiR a casa', creada especialment per a aquest període d'emergència sanitària, ha registrat 26.000 usuaris en dos setmanes.

El Gimnàs Esquaix Igualada, ubicat en un dels focus més importants de la pandèmia a Catalunya, ofereix la possibilitat de fer classes virtuals i el Gimnàs Social Sant Pau està "gravant vídeos d'activitats dirigides" perquè els seus socis molt aviat puguin seguir fent esport des de casa.

D'altra banda, fins ara el Sant Pau no havia pogut seguir oferint les 50 dutxes diàries a persones sense llar perquè ha hagut de romandre tancat com la resta de centres esportius.

"Per sort, tornarem a obrir el servei de dutxes i ampliarem el repartiment de roba i el servei de menjador. Paral·lelament, cedirem uns espais a la xarxa de suport mutu de veïns del Poble-sec i El Raval perquè puguin fer la recollida d'ordinadors que es repartiran entre els estudiants més necessitats", explica Morera.

"Els gimnasos privats passarem moltes penúries i ningú ens vindrà a rescatar. Els clubs que no hagin fet els deures i no tinguin una mica de múscul econòmic hauran d'endeutar-se o tancar. En canvi, els públics els rescatarem entre tots", sentencia el propietari del Gimnàs Esquaix Igualada.