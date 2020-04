Les penyes blaugrana de casa nostra donen mil euros al Banc d'Aliments

? La junta directiva de la Federació de Penyes del Barça del Bages, el Berguedà i la Cerdanya ha acordat col·laborar amb el Banc d'Aliments, en aquest moment de crisi social que es deriva de la crisi sanitària pel coronavirus, aportant un donatiu de 1.000 euros per comprar aliments infantils per a infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta col·laboració dona continuïtat a la relació de la Federació de Penyes del Barça del Bages, el Berguedà i la Cerdanya amb el Banc d'Aliments que es va iniciar arran de la Diada del Soci Solidari que es celebra cada any.