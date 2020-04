El pilot balsarenyenc Guillem Farrés enyora poder entrenar-se amb la seva moto

El desembre passat, el pilot balsarenyenc Guillem Farrés va ser seleccionat per ser un dels integrants de l'equip estatal júnior de motocròs i disputar, enguany, el Campionat d'Europa de l'especialitat. El coronavirus s'ha interposat en el camí de l'esport i Guillem Farrés, com la resta d'esportistes d'elit, i també els amateurs, han de conviure amb el confinament i mantenir la forma en unes condicions poc adequades.



Les rutines per als integrants de l'equip júnior de motocròs de la Federació Espanyola de Motociclisme (RFME) són diferents de les habituals, ja que l'aïllament impedeix entrenar-se amb la moto, un aspecte vital en les disciplines com el motocròs. El seleccionador Paco Rico ha comentat que «en aquestes dates hauríem d'estar entrenant-nos a Bèlgica però la realitat és ben diferent. Els tres corredors de l'equip estan seguint la seva preparació física dins de les limitacions que té fer-ho des de casa. Però ells són molt madurs i saben que això és passatger».



Farrés, Braceres i Congost compaginen els seus estudis amb els entrenaments sabent que no poden descuidar ni una cosa ni l'altra. També tenen temps per als jocs on-line, un dels hobbies preferits per tots, i és que fan partides entre els pilots del pàdoc per mantenir el contacte i evadir-se de la realitat. «Hi ha molt bon ambient a l'equip estatal i aquesta és una forma de passar els dies més entretinguts», comenta Rico.



Guillem Farrés, però també els seus companys David Braceras i Gerard Congost, ha explicat les maneres que té per entrenar-se. En el cas de Farrés, sol estudiar al matí i entrenar-se a la tarda. «Tinc una bicicleta estàtica que en aquest moment m'ha salvat la vida! També faig un altre tipus d'exercicis per mantenir-me fort. Ara mateix és el que es pot fer».



Tant Guillem Farrés com David Braceras són situats a dalt de la classificació de l'estatal de motocròs, del qual ja s'han disputat dues proves, a Albaida i a Talavera, i van deixar una bona sensació a l'estrena de l'Europeu a la Gran Bretanya. Després d'aquests dies de confinament, intueixen que vindran moltes curses seguides, i caldrà estar bé físicament per evitar lesions, que serien difícils de recuperar. «No hi ha dubte que el primer que faré quan tot això s'acabi serà anar a entrenar-me amb la moto perquè tinc unes ganes que no són normals», apunta Guillem Farrés.

Noves dates del calendari



El seleccionador Paco Rico admet que «des de la federació s'està treballant per tirar l'any endavant. Ara bé, la meva opinió ara mateix és que no es pot dir res perquè no hi ha res segur. Esperem que les noves dates dels calendaris es puguin complir, perquè, si no, hi haurà conseqüències per a pilots, equips, clubs, federacions, etc. El problema és que la crisi sanitària s'allargui, i si això passa, afectaria molt tot l'entramat esportiu».



La idea de les federacions de motociclisme, tant l'espanyola com la internacional, és reprendre la competició com més aviat millor. En l'europeu de motocròs, on participa Guillem Farrés, la intenció és mantenir el nombre de proves i els llocs de celebració. «Crec que finalment tornarem a arrancar el juny. Trastocarà tot el que estava planificat per a aquesta temporada, però estem preparant-nos per reorganitzar-ho tot i fer-ho de la millor manera possible. Si és així, no serà un problema que no puguem resoldre».



Un dels altres pilots de l'equip estatal júnior de motocròs, David Braceras, creu que «difícilment es podrà fer la propera cursa del Campionat d'Espanya prevista per a final de maig. A l'Europeu, tal com estan les coses ara, no tornem a l'acció fins a l'agost, així que serà un estiu i uns mesos posteriors bastant durs. Cal estar preparats físicament i mentalment per al que vindrà. Tinc ganes que arribi».