La competició femenina es troba igual, amb el Manlleu en el primer lloc de la lliga

La situació a l'OK Lliga femenina és tant o més embolicada que en la masculina. No tots els equips han disputat els mateixos partits, ja que a alguns els en falten set i a d'altres, com l'Alcorcón, deu i, com també passa amb els nois, també han de disputar uns play-off entre els vuit primers conjunts.

Si les coses acabessin com fins ara, el Manlleu, conjunt en què actua la igualadina Maria Díez, acabaria en primer lloc, amb dos punts més i un partit menys que el segon classificat, el Cerdanyola, i amb tres més que el Palau, que també té un partit disputat menys i que podria atrapar les osonenques.

En el cas de les noies, s'ha especulat amb la celebració d'una final a quatre per decidir el campió, però sense determinar on ni quan es faria, i si hi ha quòrum entre tothom perquè es pugui arribar a disputar.