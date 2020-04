L'edició 100 de la Volta a Catalunya es correrà finalment el març del 2021

L'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya, que s'havia de córrer el mes de març, es disputarà finalment la darrera setmana del mateix mes de març però de l'any que ve. Després d'avaluar com ha quedat el calendari ciclista per la pandèmia de la Covid-19, la Volta del centenari no tindrà lloc aquest any 2020 per tal d'afrontar-la amb les màximes garanties el 2021.

«El calendari ciclista que ha fet oficial la UCI per a aquest any, ha quedat reduït a pràcticament tres mesos, i el que tenim clar és que volem celebrar una edició 100 amb les màximes garanties i amb les millors figures mundials», ha comentat el director general de la Volta, Rubèn Peris, que ha afegit que «no tindria sentit fer-la coincidint amb el Tour, el Giro o la Vuelta, amb els millors corredors i les audiències televisives. Tampoc ens plantegem fer-la en un format reduït de dies».