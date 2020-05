Xavi Hernández: «Necessito una mica més d'experiència per entrenar el Barça»

L'excapità del Barcelona Xavi Hernández ha reconegut que encara necessita "una mica més d'experiència" abans de complir el seu somni i seure a la banqueta blaugrana per dirigir el primer equip.

"Al gener vaig tenir converses amb Abidal i Grau i una proposta important, però no era el moment. Necessito una mica més d'experiència, entrenar el Barça és el meu somni, m'agradaria algun dia, això ho he dit moltes vegades", ha afirmat Xavi en una sessió de preguntes i respostes a Instagram.

El català, actual tècnic de l'Al-Sadd de Qatar, ha compartit aquesta i altres reflexions en una videotrobada amb el seu excompany Samuel Eto'o en el compte del Mundial de Qatar 2022, del qual tots dos són ambaixadors oficials.

De cara al seu futur com a entrenador culer, Xavi ha reconegut que li encantaria que succeís abans que Leo Messi es retirés, ja que poder compartir equip de nou amb ell "seria un plus".

"A Messi li queden encara cinc o set anys molt bons, es cuida molt i podrà seguir fins als 37, 38 o 39. El Mundial de Qatar el jugarà segur", ha afirmat.

Xavi i Eto'o també han tingut temps de parlar sobre l'actualitat futbolística i tots dos han coincidit en què el retorn de Neymar seria el millor per al Barcelona.

"No hi ha dubte que està entre els tres o cinc millors de món, pot marcar diferències. He compartit equip amb ell i té un caràcter positiu, sumaria molt al Barça, seria un fitxatge extraordinari per marcar diferències", ha conclòs Xavi.