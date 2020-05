El futbol amateur de casa es mou

Tot i que la Federació Catalana de Futbol (FCF) encara no s'ha definit respecte dels ascensos i descensos d'aquesta temporada, que fa unes setmanes es va donar per acabada per la crisi del coronavirus, els equips no professionals de categoria estatal (dependents de la Federació Espanyola) i amateurs del futbol català es comencen a moure per configurar les seves plantilles per al curs vinent. En la majoria dels casos, el primer pas ha estat renovar o canviar l'entrenador, una peça sempre vital.

A Tercera Divisió, tant el Manresa com l'Igualada ja saben qui dirigirà els seus conjunts. En el cas dels manresans, hi ha hagut canvi a la banqueta. Després de dues molt bones temporades, amb ascens inclòs a la categoria actual, Andreu Peralta ha estat rellevat per Ferran Costa (extècnic del juvenil del club i del Gimnàstic de Manresa); a més a més d'entrenar el primer equip, Costa també serà el director esportiu de l'entitat, que inclou la coordinació del futbol base. Pel que fa a renovacions, el primer de confirmar la seva continuïtat ha estat el capità Sergi Solernou. Anit també es va anunciar el primer fitxatge: es tracta del defensor bagenc Nil Pradas, jugador la temporada passada a l'Igualada.

Precisament a Igualada, han mantingut la figura de Marc Cabestany, un tècnic que va entrar amb la temporada avançada en el lloc de Moha El Yaagoubi. Els resultats no acompanyaven i el vallesà va intentar reconduir la situació i, en el moment de l'aturada pel virus, la formació igualadina, malgrat ocupar posició de descens, matemàticament tenia possibilitats de permanència. En tot cas, la Federació Espanyola de Futbol ha determinat que en les categories estatals no professionals no hi hagi descensos. Per tant, el club que presideix Francesc Jorba es manté a Tercera Divisió. Els blaus, com així s'anomenen, ja han mogut alguna fitxa a nivell d'incorporacions i renovacions. L'Igualada ha fitxat l'anoienc Bernat Benito, que prové del Manresa, i el jove Arnau Cuadras, els darrers anys a la Damm; continuen a l'equip, de moment, el porter Pau Bosch, Èric González i Pedro Calvo.

A Primera Catalana, el Martorell confia, una temporada més, en Albert Nualart, que a la vegada portarà el futbol base de l'entitat. El tècnic de Vacarisses ha comentat que «volem seguir creixent. Hem posat el primer equip en el mapa del futbol català i tenim ganes de fer-ho amb la base». Pel que fa a la plantilla, han renovat el capità Adrià Aguilera, Jordi Pérez i Xavi Marco.



Moviments a Segona Catalana

Quant a Segona Catalana, la majoria d'equips de la Catalunya Central tenen confirmat el seu entrenador. El Berga ha estat un dels que han canviat. Joan Prat ha estat rellevat per un tècnic de la casa, Pep Torres, entrenador que portava l'equip juvenil del club de la capital del Berguedà. Un altre canvi a la banqueta s'ha donat al Calaf: Víctor Vera substitueix la plaça deixada per Oriol Hontangas. A Gironella continua Xavi Díaz com a entrenador, encara que no tindrà Francesc Ribalta i Albert Pascual al seu costat. Reforçarà l'equip tècnic Germán Rodríguez. Els gironellencs ja tenen lligats com a jugadors Èric Sanmartí, Pol Ginestà, Pau Ragués, Rafa Zafra i David Safont. El Solsona, com un dels millors segons classificats d'aquesta temporada a Segona Catalana, espera la determinació de la FCF i un possible ascens a Primera Catalana. Sigui on sigui la propera temporada el Solsona, sembla probable que el tàndem Joan Corominas i David Andreu continuï; aquests dies s'està negociant el nou acord.

El Joanenc manté Abel Arisa com a tècnic del primer equip i ha fet el primer fitxatge. Es tracta del santjoanenc Lluís Clop, que arriba del Tàrrega, de Primera Catalana. Han renovat els capitans Charly Fernández i Riki Sánchez i Marc Sala, encara que aquest ha estat intervingut aquesta setmana dels lligaments encreuats del genoll.

Per la seva banda, el Sallent, que aspira a la permanència, té un principi d'acord amb Juanma Fernández, un tècnic que havia de dirigir l'equip al final d'aquesta temporada en el lloc de Josep Antoni Moreno, però que no va ser a temps de debutar a causa del coronavirus.

I la Pirinaica, que té pràcticament confirmada la seva presència a Segona Catalana el proper curs, ha renovat Eladi Gallego com a entrenador, i el capità David Duque i Sergi Vilalta. Xavier Villareal serà el nou coordinador del futbol base de la Pirinaica i portarà el segon equip.