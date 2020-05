L'ACB tria València per jugar-hi la fase final de la Lliga Endesa

Ja està decidit. No hi ha marxa enrere. L'ACB ha escollit aquest dimecres la ciutat de València per a albergar la fase final de la Lliga ACB, que es jugarà entre els 12 primers equips classificats en la competició regular, entre ells el València Basket, i no entre els 8 com és habitual, el mes que ve. Gairebé amb tota probabilitat, entre el 17 i el 30 de juny. Tot això s'ha decidit en una reunió de l'ACB, segons informa el diari Levante.

El València Basket lluitava per ser amfitrió amb Madrid, Barcelona, ??Almeria, Andorra la Vella, Gran Canària, Madrid, Menorca, Navarra, Tenerife i Saragossa, però té alguna cosa que cap altra pot oferir: l'Alqueria de l'Basket. I és que si en el plec de condicions, a l'marge de la pista de joc, es demanava a l'almenys una altra auxiliar, el València Basket pot oferir fins a 13 pistes annexes a La Fonteta, nou cobertes i quatre a l'aire lliure. Una circumstància que facilitaria els entrenaments de tots els equips mantenint les mesures sanitàries oportunes i estant a escassos metres de la Fonteta, on es jugarien els partits. A més, ofereix 6 hotels per albergar als 12 contendents.