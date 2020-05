Els campions cardonins recorren a un exili proper per no perdre la forma

Els esportistes d'elit s'han d'adaptar aquests dies al que poden mentre naveguen en les tortuoses aigües de la normativa de desescalada. Els patinadors del Foment Cardoní, amb el subcampió mundial Pere Marsinyach i el cinquè classificat en el darrer campionat d'Europa júnior Biel Jané al capdavant, s'han vist obligats a trobar solucions. Podien entrenar-se, però no al pavelló, ja que aquests dies encara no era permès, en zones en fase 1, en instal·lacions tancades. Van buscar una alternativa i la van trobar deu quilòmetres Cardener avall.

Així, com explica el seu entrenador, Joan Jané, «buscàvem una pista descoberta a prop de Cardona. L'únic requisit és que no podia tenir o bé parets, o bé sostre. I a prop de casa, a part d'una pista a davant de la biblioteca, només hi havia la de Valls de Torroella. Ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament [de Sant Mateu de Bages, que és on pertany Valls] i vam obtenir tot tipus de facilitats».



Un any de transició

El 2020 ja era per a Pere Marsi-nyach una temporada estranya. Després de la pressió que va suposar la participació l'any passat als World Roller Games que es van disputar a Barcelona, segons el seu tècnic «no tenia previst fer cap competició individual. De fet, dos dies abans del confinament ho tenia tot a punt per viatjar a Alcoi i participar al Campionat d'Espa-nya de xous, però es va anul·lar». Per aquest motiu, «durant totes aquestes setmanes ha hagut de fer molt entrenament individual. Els altres tres components del quartet amb el qual havia de competir són de Girona, de Terrassa i de prop de Vic, i era impossible reunir-se per preparar res. Per tant, ara estem pendents de saber si hi ha competició d'aquí a final de temporada i a veure què hi fa». A més, «també tenia un any molt complicat, ja que imparteix classes a un institut i també fa d'entrenador de patinatge».

De moment, els europeus han estat anul·lats, fet que també repercuteix en Biel Jané, que esperava poder classificar-se per al mundial de la categoria. «Ara estem pendents de saber si s'organitzaran els Campionats d'Espa-nya, però és complicat. Les federacions, com la de patinatge, han rebut molt a nivell econòmic i, a més, no podrem omplir els pavellons, quan tornem». Pel que fa al mundial, «havia de tenir lloc a Paraguai, i veig molt difícil que es faci. Ara allà van cap a l'hivern i la pandèmia hi està creixent».



Trobades de campions

Aquests dies, a Valls, a part de Marsinyach i Jané «també s'hi van trobar un dia Pau Garcia [campió del món júnior, del Reus Deportiu], Carla Escrich [tercera del món, del Caldes d'Estrac] i Núria Gas [del CP l'Aldea]. Durant aquest temps han emprès moltes iniciatives per les xarxes, com tots els esportistes, i van poder fer una trobada a Valls».

Dilluns, si no hi ha res de nou, l'àrea sanitària de la Catalunya Central entra en fase 2 i els patinadors del Foment Cardoní ja es podran entrenar al seu pavelló. «Ja tenim l'hora demanada, però caldrà fer-ho en torns i només amb dos patinadors alhora. Per això, comptant tota la gent que tenim, hi ocuparem gairebé tot el dia. Esperem a la fase 3, quan podrem treballar amb grups més grans». Mentrestant, l'experiència a Valls no queda oblidada per tal de «poder-hi organitzar algun espectacle més endavant».