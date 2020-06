La Pirinaica torna a entrenar amb cita prèvia i distàncies de seguretat

El retorn als entrenaments de la Pirinaica ahir va ser totalment diferent de l'habitual. La crisi de la Covid-19 ha fet que el camp de la Mion-Puigberenguer obrís per primer cop després de l'estat d'alarma amb cita prèvia, franges horàries i distàncies de seguretat.

Les sessions dels jugadors de la Pirinaica van ser de forma individualitzada i sense contacte físic amb la resta de companys. Els entrenadors van mantenir la distància amb els jugadors de, com a mínim, dos metres. La resta esperaven el seu torn amb la mascareta posada. L'afluència màxima de cada franja horària va ser de 20 persones i tots els jugadors del club van assistir als entrenaments fraccionats per hores. L'obertura va ser de 17 a 21.30 hores i les franges horàries van ser de 17 a 17.50 hores, de 18.05 a 18.55 hores, de 19.10 a 20 hores i de 20.15 a 21.05 hores.

Per als esportistes federats del FC Pirinaica que vulguin tornar als entrenaments, han de demanar cita prèvia al club, que és l'entitat gestora del camp de la Mion-Puigberenguer. Es pot fer a través del seu correu electrònic, per telèfon o a la pàgina web del club manresà. L'accés es va fer per la porta principal i la sortida, per la porta de servei.