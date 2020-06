Ariadna Pujol renova per dos anys amb el Cadí

La mataronina Ariadna Pujol defensarà els colors del Cadí la Seu dues temporades més després que el club urgellenc anunciés ahir la seva renovació fins al final de la temporada 2021-22. La lesió que va tenir la primera temporada li va impedir jugar més partits i la passada tenia mitjanes de 6,1 punts i 4,5 rebots per enfrontament. El tècnic, Bernat Canut, va declarar que «és evident el salt endavant que ha fet fins a convertir-se en un dels pilars de l'equip». La jugadora va afegir que «estic conenta d'haver renovat per seguir creixent com a jugadora».