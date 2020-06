El JAB i el Club Esquí Berguedà uneixen forces amb les seves curses

El Joves Atletes de Berga (JAB) i el Club Esquí Berguedà (CEB) uneixen forces i organitzaran conjuntament les seves respectives curses el mateix dia i lloc. Aquests dos clubs ja van organitzar la reeixida Covidrun Berguedà, i han recaptat més de 34.000 euros per a l'Hospital Sant Bernabé.

L'esdeveniment, coorganitzat per l'Ajuntament de Berga, es disputarà el 27 de setembre del 2020 amb sortida i arribada a la carretera de Solsona, davant de l'Hotel Berga Park, a partir de les 8.00 hores. El JAB organitzarà els 5 km urbans de Berga i el CEB la BRB-Memorial Xavi Batriu, un trail de 25 km que anirà fins els Rasos de Peguera fins a l'arribada a Berga.

En tots dos casos s'establiran les mesures de seguretat que en aquell moment dictamini el ministeri de Sanitat, la Federació Catalana d'Atletisme i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una de les opcions en què es pensa és sortir amb mascareta el primer quilòmetre, sortides per grups i temps diferents.

A més, s'eliminaran els avituallaments habituals i es prendran les mesures corresponents que s'estableixin sobre la marxa.

També es fixarà un criteri comú a l'hora de l'entrega dels premis. És a dir, totes dues curses tindran les mateixes categories i hi haurà els mateixos regals i obsequis tant en la classificació general com en les categories.

Cal recordar que el JAB tenia emparaulat el campionat de Catalunya 10 km per al any 2021 i el CEB havia demanat fer el campionat de Catalunya de trail també el 2021 però vista la situació actual la cosa s'haurà d'ajornar tot un any.

Les inscripcions per participar a les dues curses que es faran conjuntament aquest any ja estan obertes i es poden fer a través de les seves pàgines web: www.jaberga.com i www.brbxavibatriu.cat, també es poden fer de manera presencial a la botiga Intersport Serra-Martí de Berga.