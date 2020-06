La federació catalana aprova un pla d'ajut a clubs i federats de 6,8 milions

La Federació Catalana de Futbol va aprovar ahir un pla econòmic extraordinari xifrat en 6.837.383 euros per a ajuts a clubs i federats per pal·liar la situació derivada de la crisi del coronavirus. Es tracta de l'impuls econòmic més important i ambiciós de la història del futbol i del futbol sala català.

Entre les determinacions més destacades hi ha la reducció de la mutualitat de la temporada vinent, amb una partida d'1,92 milions d'euros. Es tracta de la cobertura sanitària proporcional al tram de competició que no s'ha jugat. També hi haurà bonificacions en les quotes i el portal del federat per valor d'1,06 milions d'euros, amb descomptes en les inscripcions dels equips i entrenadors i en despeses arbitrals. També s'han pagat les campanyes de promoció engegades, en unes resolucions que, segons el president, Joan Soteras, són de sensibilitat cap a clubs i federats.