Tres punts de concentració per arrencar

No va ser un gran partit del Barça, però vistes les circumstàncies no es podia esperar res més. Amb els equips encara en rodatge, el conjunt de Setién va mostrar estones de domini i pressió i, sobretot, concentració per sumar els tres primers punts dels 33 que quedaven en joc. De moment, vella normalitat per afrontar aquests nous temps.

Setién va confiar en Araújo en la posició de central vista la mala forma física, que no és nova, d'Umtiti. L'uruguaià va tenir problemes per controlar Kubo en els primers 45 minuts, però sembla que ofereix garanties. També va entrar Arturo Vidal al centre del camp, que va aportar la força habitual, i el tècnic cantàbric va apostar per Martin Braithwaite obert a la banda esquerra, amb la qual cosa Griezmann era el davanter centre.

I les coses no podien començar millor, perquè després d'un minut d'anar-se passant la pilota, De Jong va perdre primer i va recuperar després l'esfèrica davant de Kubo, va deixar la pilota a la banda i la centrada de Jordi Alba la va rematar entrant des de darrere Arturo Vidal, que va guanyar la partida a un desubicat Sastre.

Els primers deu minuts del Barça van ser bons, amb pressió sobre un conjunt local que no la podia superar, i hauria pogut arribar algun altre gol. Al minut 6, Braithwaite va rematar a fora una centrada de Griezmann i Messi no va poder rematar primer una acció de Sergi Roberto i, després, la quarta arribada del seu equip.



Kubo mostra caràcter

Va ser a partir d'aquí que el Mallorca va reaccionar per mitjà de Take Kubo. El japonès, format al planter blaugrana i cedit als illencs pel Reial Madrid, va avisar Ter Stegen al minut 21 amb un xut que va requerir de la intervenció de l'alemany. El Barça s'havia quedat aturat i el Mallorca respirava de la mà del nipó, que primer va estavellar la pilota en Busquets i, després, en una falta molt propera, va posar a prova Ter Stegen.

Però la pausa d'hidratació va venir bé als blaugrana. Setién va poder recordar conceptes. El Barça va tornar a tenir una llarga possessió i aquesta va acabar en el 0-2. L'acció, plena de rebots, va acabar amb tocs de cap de De Jong i Messi i rematada final de Braithwaite, impossible d'aturar per a Reina. Un cop de cap de Budimir va ser l'únic avís del Mallorca fins al descans.



Partit trencat

El Mallorca va entrar més concentrat a una segona part en què els problemes físics van començar a pesar en els dos equips. Tot i que no feia gaire calor a l'estadi, la inactivitat es nota i el duel es va començar a trencar. Els balears sabien que marcar un gol aviat els ficava dins del partit. El seu tècnic, Vicente Moreno, va fer dos canvis i Budimir, que ja va anotar dos gols al Camp Nou a la primera volta, va estar a punt de superar Ter Stegen. Pozo també ho va intentar al minut 79, però el seu tir va anar desviat.

Va ser llavors quan el Barça va encadenar bons minuts de la mà de Messi. Primer va assistir a Braithwaite. El danès va guanyar bé la posició, però Reina va respondre amb una gran intervenció. Luis Suárez ja havia reaparegut, en el lloc d'un Griezmann novament molt perdut. L'uruguaià va estar a punt de fer el tercer en una rematada d'esperó. En el segon pal, Araújo, sumat a l'atac, va disparar al pal. Finalment, va ser el crac argentí qui va tenir la seva ocasió, però va rematar alt.

El Mallorca va introduir Baba al camp i va buscar l'última opció per la banda de Pozo. Les seves centrades i un xut de Kubo va ser el màxim que en van treure. La nova pausa d'hidratació, curiosament, va tornar a beneficiar el Barça. Tot just sortir-ne, amb el Mallorca ja descol·locat, Messi va trobar Jordi Alba, en l'acció de tota la vida, i el lateral de l'Hospitalet, que no jugarà el proper partit per acumulació de targetes, va superar Reina i va liquidar la tornada del Barça. Els darrers minuts ja van sobrar, però Messi va trobar el moment per retrobar el camí del gol amb el quart de l'equip.