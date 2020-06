L'Espanyol mereix els tres punts al camp del Getafe

? Tot i jugar uns 75 minuts amb inferioritat numèrica per l'expulsió del central Bernardo, l'Espanyol va sumar un punt a casa del Getafe (0-0). Tot i això, els pericos van fer mereixements per als tres punts. Les intervencions de David Soria van mantenir els locals aturant clares ocasions de gol. Un punt per a cada equip que no beneficia cap dels dos conjunts. El Getafe es desinfla en la seva il·lusió de jugar la Lliga de Campions i els blanc-i-blaus en deixar dos punts importants en la seva lluita per la permanència.