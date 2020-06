Jordi Morales deixa el CN Sabadell i torna al seu CETT Esparreguera

El palista esparreguerí Jordi Morales torna a casa seva, al CETT Esparreguera, després de tres anys viscuts de manera brillant a la secció de tennis taula del CN Sabadell, on va arribar el 2017 per ser-ne el director tècnic a més a més de ser jugador de la segona plantilla. El gran èxit esportiu de Morales amb els sabadellencs va ser proclamar-se campió del món paralímpic individual el 2018. Com a entrenador, el millor moment el va viure quan l'equip benjamí del CN Sabadell va aconseguir el títol català i el tercer lloc a l'estatal; amb ell van créixer jugadors com Luca Khidasheli, Joan Barberà Soler i Owen Yang, que han aconseguir medalles i podis d'àmbit català i estatal.

Jordi Morales ha disputat cinc Jocs Paralímpics, i a Tòquio viurà els sisens. Té el bitllet garantit per a la cita que se celebrarà d'aquí a un any. Actualment és dels pocs jugadors de tennis de taula que es poden entrenar al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, a les ordres de Ramon Mampel. El CETT Esparreguera, club on es va formar i va créixer, ha fet una oferta irrebutjable a Jordi Morales, jugar amb el club de la seva vida a Divisió d'Honor.

La secció de tennis de taula del CN Sabadell ha agraït a Jordi Morales els tres anys viscuts i li desitja molta sort per al futur. La samar-reta del palista esparreguerí està penjada a la sala de tennis de taula del pavelló de Can Llong, i és la primera samarreta d'un jugador de tennis de taula a qui es fa un reconeixement com aquest. Va ser després de guanyar l'esmentat Mundial paralímpic el 2018.