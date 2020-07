El somni europeu del manresà Xavier Cols amb el Valdepeñas haurà d'esperar

El jugador manresà Xavier Cols ha jugat aquesta temporada amb el Peníscola a la màxima categoria del futbol sala estatal. A principi de juny, Cols, format primer a la Joviat i després al Manresa FS, abans de fitxar pel Barça, va anunciar la seva incorporació al Viña Albali Valdepeñas de cara a la propera campanya. El club de Ciudad Real ha estat enguany la gran revelació de les competicions estatals.

Després de proclamar-se subcampió de la Copa d'Espanya, el Viña Albali Valdepeñas va jugar ahir el partit final de la lliga a Màlaga davant l'experimentat Inter Movistar (el Barça havia estat eliminat a quarts de final pel Llevant). En joc hi havia una plaça per jugar el proper curs la Champions, lògicament pel campió. El resultat de la final va ser de 3 a 3 tenint en compte que l'empat servia als madrilenys per a la seva millor classificació a la lliga regular.

Malgrat no poder-se classificar de manera directa per a la competició europea, el nou equip del manresà Xavier Cols té una nova oportunitat d'aconseguir-ho. Per això haurà d'esperar al proper mes d'octubre, quan es jugarà la Final Four de l'edició 2019-20 de la Champions, a la Ciutat Comtal. Necessitarà que ni el Barça ni el Pozo es proclamin campions.

A la final d'ahir, el joc va tenir moltes alternatives. Borja es va avançar a l'Inter Movistar al minut 2 i Chino, de penal, va empatar al 10. En el darrer minut del primer temps, gols de Borja i Pito, per deixar un 3 a 1 al descans per l'Inter. A la represa, Cainan va fer el 3 a 2 de falta (min 28) i Dani Santos, el definitiu 3 a 3 (min 38).