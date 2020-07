( Terrassa, 1947). El pare del blaugrana Xavi Hernández va ser un jugador molt significatiu, com a migcampista organitzatiu. Va jugar en dues etapes al CE Manresa, però també al Sabadell, on va arribar a jugar a Primera Divisió, el Terrassa, el Condal, el Girona, l'Europa, el Calella, el Reus i fins i tot el Navarcles. Com a entrenador va fundar l'Escola del Terrassa, va coordinar el seu futbol base i va dirigir equips com el Sants, Sant Cristóbal, Igualada, Rubí, Sant Quirze, Tremp i Tàrrega. Joaquim Hernández encapçala tota una dinastia familiar de jugadors i entrenadors.